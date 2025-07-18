Diyarbakır\'da Yangın: Araç ve Şahıs Yandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir şahıs önce aracını, sonra kendini yaktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi'ndeki sitede bir şahıs, hafif ticari aracına yakıcı madde dökerek önce aracını daha sonra kendisini yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR