Diyarbakır'da yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

27.06.2024 15:44
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Diyarbakır'da yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde Hatboyu Apartmanı'nın 3. katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangından etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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