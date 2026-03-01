Diyarbakır\'da Yangın Söndürüldü

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Bir iş yerinde alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR