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Diyarbakır'da yangında hayatını kaybeden amca yeğen defnedildi: Yakınları sinir krizi geçirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde anız ve örtü yangınında hayatını kaybeden vatandaşlardan amca ve yeğenin defni sırasında yakınları sinir krizi geçirdi.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ve örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, önce ilçeye bağlı 3 kırsal mahalleye sonrasında Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ, Yetkinler ve Şenyuva mahallelerine sıçradı. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi etkilendi.

Köksalan Mahallesi'nde hayatını kaybeden amca yeğen olan 4 çocuk babası Ubeydullah Buğdaycı ile Abdurrahman Buğdaycı (15), Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığına yakınları tarafından yan yana defnedildi. Amca yeğenin yakınları mezarlıkta siniri krizi geçirirken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan amca yeğenin defin işlemlerine Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve AFAD Başkanı Okay Memiş katıldı.