Diyarbakır'da Yangından Kurtarılan 3 Yavru Kedi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangından Kurtarılan 3 Yavru Kedi

Diyarbakır\'da Yangından Kurtarılan 3 Yavru Kedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan bir yangında mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye, yangın sonrası kedi sesi duyunca harekete geçti ve yavruları kurtardı.

03.10.2024 18:21  Güncelleme: 18:25
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında yangın çıkması sonucu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahale etmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra bina bodrumunda kedi sesi duyulması üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, araba lastiği içerisinde bulduğu 3 kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri, kurtarılan yavru kedilere su içirdikten sonra ilk müdahaleyi yaptı. Yavru kediler, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Yangından Kurtarılan 3 Yavru Kedi - Son Dakika

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