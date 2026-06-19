Diyarbakır\'da Yaya Güvenliği Denetimi

Diyarbakır'da trafik polisleri yayalara yol vermeyen araçlara denetim gerçekleşirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz kara yollarında yayalarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce, şehrin farklı noktalarında KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi), İnsansız Hava Araçları ve trafik ekiplerimiz aracılığıyla 'yayalara yol vermeyen araçlara yönelik' denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz güvenli bir trafik akışının sağlanması adına kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR