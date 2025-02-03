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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda sürücülerinin kontrolünden çıkan 06 EHD 758, 72 AG 020, 66 HR 675 ve 22 RL 275 plakalı otomobiller, zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle tek şeride inen yolda ulaşım, kontrollü şekilde sağlandı.