Diyarbakır\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
