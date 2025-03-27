Diyarbakır\'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da taziye dönüşü 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlarından ikisinin taziye dönüşünde bulunduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.