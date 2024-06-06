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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.D. idaresindeki 34 KAC 962 plakalı otomobil, ilçenin 25. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü ile birlikte M.A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR