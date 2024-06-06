Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.06.2024 17:26
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.D. idaresindeki 34 KAC 962 plakalı otomobil, ilçenin 25. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü ile birlikte M.A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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