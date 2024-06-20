Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sanayi Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde M.A'nın kullandığı 26 DD 456 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen traktör çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan M.A. ve otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR