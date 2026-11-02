Diyarbakır Kayapınar'da gece drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu, korna çalındı - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da gece drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu, korna çalındı

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Diyarbakır Kayapınar\'da gece drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu, korna çalındı
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Fırat Bulvarı'nda dün gece bir sürücü drift atarak ilerledi ve trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntüde diğer sürücülerin korna çalarak sürücüyü uyardığı yer aldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sürücünün drift atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Bulvarında dün gece saatlerinde bir sürücü, drift atarak caddede ilerledi. Trafiği tehlikeye sokan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sürücünün drift atarak ilerlediği, diğer sürücülerin ise korna çalarak onu uyardığı yer aldı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuDiyarbakırKayapınarOtomobil3. SayfaGüncelSon Dakika

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