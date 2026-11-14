Diyarbakır Kayapınar\'da otomobil alev aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü

Diyarbakır Kayapınar'da otomobil alev aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4. sanayi sitesi girişinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kayapınar ilçesi 4. sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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