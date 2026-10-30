Diyarbakır Silvan\'da kaygan yolda yoldan çıkan otomobilde 1 kişi yaralandı

Diyarbakır Silvan'da kaygan yolda yoldan çıkan otomobilde 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Silvan'da, Silvan-Batman karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Silvan- Batman karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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