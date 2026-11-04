Diyarbakır-Siverek kara yolunda yoldan çıkan otomobilde 5 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır-Siverek kara yolunda yoldan çıkan otomobilde 5 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Siverek kara yolunun 11'inci kilometresinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Sürücü ile araçta bulunan diğer kişilerin de aralarında olduğu 5 kişi hafif yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır-Siverek kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Siverek kara yolunun 11'inci kilometresinde A.E. idaresindeki 01 NT 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada sürücü A.E. ile araçtaki Ö.D.T., Y.Ş., S.C. ve A.D. hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?