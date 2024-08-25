Diyarbakır Valiliği, kayıp çocuğun cenazesinin bulunduğu iddialarını yalanladı

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Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur" denildi. - DİYARBAKIR