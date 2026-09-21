Diyarbakır Yenişehir'de silahlı kavgada 3 kişi öldü, polis inceleme başlattı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözü tartışma silahla kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.