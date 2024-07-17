Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarındaki Adliye Kavşağında meydana geldi. Plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada araçların içindeki iki kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır Yenişehir'de Trafik Kazası: İki Kişi Hafif Yaralandı - Son Dakika
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