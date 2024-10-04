Doğalgaz Patlaması Tofaş’ı Yaktı - Son Dakika
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Doğalgaz Patlaması Tofaş’ı Yaktı

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Ankara'da doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu bir Tofaş otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

04.10.2024 14:24
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Doğalgaz hattındaki patlama Tofaş'ı küle çevirdi

ANKARA - Ankara'da, kazı yapan iş makinasının neden olduğu iddia edilen doğalgaz patlamasından çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Caddesi Elfidan Sokak'ta yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, kazı yapan iş makinasının kepçesi doğalgaz hattı borusunu deldi. Bölgede bir süre gaz sızıntısı yaşandıktan sonra patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Büyüyen alevler park halindeki 06 S 3220 plakalı Tofaş marka otomobile sıçradı ve yanan araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gaz kaçağı kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

"Bir anda alevler çıkmaya başladı ve araca sıçradı"

Olayla ilgili konuşan Barış Cankurt, "İş makinası çalışma yapıyordu. Ardından doğalgaz kaçağı meydana geldi. Ardından ekipler geldi, etrafa şerit çekti. Arkadaşımız arabası da oradaydı. Almasına müsaade etmediler. Bir anda alevler çıkmaya başladı ve araca sıçradı. Otomobil tamamen yanmaya başladı. Sonrasında durumu kontrol altına aldılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi.

Doğalgaz Patlaması Tofaş’ı Yaktı
Kaynak: İHA

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