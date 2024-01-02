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Doğubayazıt'ta Gelin Arabası Gibi Süslenen Araçta Kaçaklar Yakalandı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Gelin Arabası Gibi Süslenen Araçta Kaçaklar Yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekipleri tarafından gelin arabası gibi süslenen bir araçta yapılan aramada, 2 düzensiz göçmen ile kaçakları taşıdığı belirlenen sürücü yakalandı. Sürücü, tutuklandı.

Doğubayazıt\'ta Gelin Arabası Gibi Süslenen Araçta Kaçaklar Yakalandı
02.01.2024 - 17:55,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince gelin arabası gibi süslenen araçta yapılan aramada 2 düzensiz göçmen ile kaçakları taşıdığı belirlenen sürücü yakalandı. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenlerin batı illerine götürülmek üzere ilçeden çıkacağı bilgisini aldı. Ekipler, Ahmed-i Hani Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, gelin arabası gibi süslenmiş bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, sürücü R.N. ile birlikte 2 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Doğubayazıt'ta Gelin Arabası Gibi Süslenen Araçta Kaçaklar Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Gelin Arabası Gibi Süslenen Araçta Kaçaklar Yakalandı - Son Dakika
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