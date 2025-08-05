Doğubayazıt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan iki şahsın üzerinde 786 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen yol kontrol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama sırasında şüpheli olarak durdurulan iki kişinin üzeri ve eşyaları üzerinde yapılan aramalarda 786 gram metamfetamin bulundu.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI