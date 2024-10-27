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Doğum gününden bir gün sonra kazada hayatını kaybetti

Doğum gününün üzerinden 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Adliye personeli kazada yaşamını yitirdi

ANTALYA - Antalya'da araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin bir gün önce 42'nci doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Yasin Çapan'ın kullandığı 41 AG 811 plakalı otomobil kavşak sistemine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Kaldırımı aşarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen araçta Yasin çapan araç içerisinde sıkışırken, otomobilde bulunan 5 yaşındaki oğlu Talha Çapan ise vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Küçük çocuk olay yerinde bulunan bir sağlık görevlisi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dün doğum gününü kutlamış

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Yasin Çapan'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Çapan'ın ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesine akın etti. Kazada yaşamını yitiren 42 yaşındaki Yasin Çapan'ın Manavgat Adliyesi personeli olduğu, dün doğum gününü kutladığı ve doğum günü pastasını üflerken oğlu Talha ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Öte yandan Kazayı görerek ilk müdahaleyi yapan motosiklet sürücüsü, otomobilin 10 metre önünde gittiğini, hızının 70 dolayında olduğunu belirterek "Çocuk arka koltukta oturuyordu.