Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 80 günlük bebek uçak ambulansla Konya\'ya sevk edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 80 günlük bebek, ileri tetkik ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi (KVC) ihtiyacı nedeniyle uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğuştan kalp rahatsızlığı (ASD+VSD) tanısıyla takip edilen 80 günlük M.Ö. bebeğin ileri seviye Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi müdahalesi alması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordine sağlanarak hasta için uçak ambulans talebinde bulunuldu.

Talebin onaylanmasının ardından havalanan uçak ambulans, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastaneden kara yolu ambulansıyla havalimanına getirilen 80 günlük M.Ö. bebek, sağlık ekipleri tarafından uçak ambulansa nakledildi.

Bebeğin ileri tedavi ve Pediatrik KVC müdahalesi için Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisinin burada sürdürüleceği öğrenildi.