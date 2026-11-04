Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 80 günlük bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 80 günlük bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 80 günlük bebek uçak ambulansla Konya\'ya sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Van'da doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 80 günlük bebek, ileri tetkik ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ihtiyacıyla uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Sağlık Bakanlığıyla koordine edilen sevkin ardından bebeğin tedavisi Konya'da sürecek.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 80 günlük bebek, ileri tetkik ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi (KVC) ihtiyacı nedeniyle uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğuştan kalp rahatsızlığı (ASD+VSD) tanısıyla takip edilen 80 günlük M.Ö. bebeğin ileri seviye Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi müdahalesi alması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordine sağlanarak hasta için uçak ambulans talebinde bulunuldu.

Talebin onaylanmasının ardından havalanan uçak ambulans, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastaneden kara yolu ambulansıyla havalimanına getirilen 80 günlük M.Ö. bebek, sağlık ekipleri tarafından uçak ambulansa nakledildi.

Bebeğin ileri tedavi ve Pediatrik KVC müdahalesi için Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisinin burada sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelSağlıkKonyaBebekVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:15
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:32:28. #7.12#
SON DAKİKA: Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 80 günlük bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android