Doktor, hastanede doğum yapan bebeği satın aldı

Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E., hastanede doğum yapan kadının çocuğuna bakamayacağını söylemesi üzerine para karşılığı aldı. Yeni Asır'ın haberine göre 9 günlük bebeğe bakıcı da tutan doktor Şebnem, eve getirdiği bebeği ayağı aksadığı için kucağından yere düşürdü.

AYNI HASTANEYE GETİRDİ

Paniğe kapılan kadın doktor, başkasının bebeğiymiş gibi tedavi ettirmek istediği bebeği, bakıcıyla çalıştığı hastaneye getirtti.

HEMŞİRE FARK ETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal ise yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Bebeğin yüzü ve başındaki darbe izlerini fark eden hemşirelerin bilgi vermesi üzerine doktor Şebnem E, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ

Sevk belgesine de, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notu düşen doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.