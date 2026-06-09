Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Kadem T.'nin (53) İsaören Mahallesi'nde saklandığı öğrendi. Eve düzenlenen baskında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dolandırıcı Bursa'da Yakalandı - Son Dakika
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