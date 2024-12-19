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Dolandırıcı Kadın İstanbul'da Yakalandı

Dolandırıcı Kadın İstanbul\'da Yakalandı

Kocaeli ve Sakarya'da 22 dolandırıcılıktan aranan A.T., İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

19.12.2024 21:14
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Kocaeli ve Sakarya'da 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yaşlı kadın İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca 20, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince 2 adet olmak üzere toplam 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.T. isimli kadına operasyon düzenlendi. 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 726 bin 100 TL para cezası olan A.T., polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı. İşlemleri sonrasında mahkemeye çıkarılan yaşlı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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