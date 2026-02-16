Dolandırıcı Şebekeye Büyük Darbe

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan sahte ürün reklamı yayınlayıp insanları dolandıran şebekeye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta D.N.K. (25) isimli şahıs sosyal medyadan sahte ürün ilanı veren bir kişi tarafından 250 bin TL dolandırıldı. D.N.K.'nin ihbarı üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin sahte ilanlar aracılığıyla özellikle araba parçaları ve kiralık ev ilanları paylaştıkları tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"Örgütlü Olarak Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç İşlemek Maksadıyla Örgüt Kurmak" suçlarından işlem yapılan şüphelilerin hesaplarında toplam 65 milyon TL hesap hareketliliği olduğu tespit edilirken, mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ