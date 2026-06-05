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Dolandırıcı Zannetti, Polisi Bekledi

Dolandırıcı Zannetti, Polisi Bekledi
05.06.2026 15:35
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Aydın'da polis, telefon dolandırıcısı sanılan ev sahibini ikna ederek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Son günlerde pek çok kişiyi mağdur eden telefon dolandırıcıları, vatandaşların güvenini de sarsmaya başladı. Aydın'da bir evde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen polis ve itfaiye ekipleri, kilitli olan evi açtırmak için aradıkları ev sahibi tarafından telefon dolandırıcısı zannedildi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs eve geldiğinde polis ve itfaiye ekibinin kendisini beklediğini görünce özür diledi.

İlginç olay, Efeler ilçesi Merkezi Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Bir binadan uzun süre yavru kedi sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattına ileterek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, annesi tarafından terk edildiği öğrenilen yavru kediyi kurtarmak için kimsenin yaşamadığı binaya girmek istedi. Kapıyı kırmamak için evin sahibini telefonla ulaşan polis, durumu anlatıp evin açılmasını istese de ev sahibi polisi telefon dolandırıcısı zannedip "Ne polis memuru kapat telefonu" deyip telefonu suratına kapattı.

"Görüntülü arayalım biz dolandırıcı değiliz"

Polisin telefonuna dolandırıcı olduğunu zannederek açmayan şahsı ikna etmek için bu defa itfaiye ekipleri aradı. Telefon dolandırıcısı olmadıklarını, gerçek polis ve itfaiyeci olduklarını ispat edebilmek için görüntülü aramak istediklerini belirten ekiplerin konuşmalarına ikna olan şahıs, şüphesini gidermek için binanın bulunduğu yere geldi.

Karşısında polis ve itfaiye ekiplerini görünce mahcup olduğunu belirten şahıs polislerin elini sıkıp özür diledi. Şahsın kapıyı açması üzerine mahsur kalan kedi kurtarılırken, olaydan geriye bu görüntüler kaldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı Zannetti, Polisi Bekledi - Son Dakika

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