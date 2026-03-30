Dolandırıcılar 295 Kilo Zeytinyağını Çaldı
Dolandırıcılar 295 Kilo Zeytinyağını Çaldı

Dolandırıcılar 295 Kilo Zeytinyağını Çaldı
30.03.2026 20:59
Menteşe'de alıcı gibi tanıtan şahıslar zeytinyağını alıp kayıplara karıştı. Polis soruşturma başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendilerini alıcı gibi tanıtan şahıslar, "Parayı hesaba atacağız" diyerek 295 kilo zeytinyağını alarak kaçtı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ürettiği zeytinyağlarını satmak isteyen Mehmet Kaplan, telefonla kendisine ulaşan şahıslarla anlaştı. Şüpheliler, kısa süre sonra Kaplan'ın evine geldi. Kendilerini alıcı olarak tanıtan şahıslar, 295 kilo zeytinyağını "Parayı hesaba atacağız" diyerek araca yükleyip kayıplara karıştı. Dolandırıldığını fark eder etmez karakola giden Kaplan'ın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması ve çalınan 295 kilo zeytinyağının bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Zeytinyağlarının araca yüklenip götürüldüğü anlar, Kaplan'ın komşularına ait güvenlik kamerasına da yansıdı.

Mehmet Kaplan, şahısların planlı hareket ettiğini belirterek, "Biri beni içeride oyalarken, diğeri dışarıda yağları araca yüklemiş. Komşular şüphelenip sormuş ama 'Parayı hesaba atacağız' diyerek onları da ikna etmişler" dedi.

Şahısların daha sonra kendisinden hesap numarası aldığını ancak herhangi bir ödeme yapmadan uzaklaştığını söyleyen Kaplan, "Ne para geldi ne de kendilerine ulaşabiliyorum. Telefonlarımı engellediler" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar 295 Kilo Zeytinyağını Çaldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Dolandırıcılar 295 Kilo Zeytinyağını Çaldı - Son Dakika
