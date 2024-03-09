Dolandırıcılar Escort ve Masöz Kadın Vaadiyle Yakalandı

Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da yaklaşık 138 kişiyi escort veya masöz kadın temin etme vaadiyle dolandıran 11 şahıs eş zamanlı operasyonda yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 10'u tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması" suretiyle escort veya masöz kadın temin etmek amaçlı meydana gelen dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak dolandırılan 138 kişinin ihbar ve beyanları üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik 6 Mart 2024 tarihinde Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
08 Mart 2024 tarihinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 10 şahıs ise tutuklandı. - DENİZLİ
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Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siirt'in Güres Caddesindeki bir lokanta işletmesine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
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