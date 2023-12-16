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Dolandırıcıların cami avlusundaki vurgununa polisten suçüstü baskın: 3 gözaltı - Son Dakika
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Dolandırıcıların cami avlusundaki vurgununa polisten suçüstü baskın: 3 gözaltı

Çorum'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşı, eski eşinin mağdur olduğunu belirterek cami avlusunda 600 bin lira dolandıran 3 kişi, vatandaşı ikinci kez dolandırmak isterken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Dolandırıcıların cami avlusundaki vurgununa polisten suçüstü baskın: 3 gözaltı
16.12.2023 - 19:44,
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Dolandırıcıların cami avlusundaki vurgununa polisten suçüstü baskın: 3 gözaltı

ÇORUM - Çorum'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşı, eski eşinin mağdur olduğunu belirterek cami avlusunda 600 bin lira dolandıran 3 kişi, vatandaşı ikinci kez dolandırmak isterken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden Ö.S. adlı vatandaşla, eşinin ismini kullanarak iletişime geçen S.C., D.C. ve A.C. yaşlı vatandaşı eşinin mağdur olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Dolandırıcıların yalanına inanan yaşlı vatandaş zanlıların Cuma namazı kılma bahanesiyle geldikleri Akşemseddin Cami'nin ayakkabılığına içerisinde 600 bin lira olan parayı bıraktı.

Polis ekipleri harekete geçti

Bir hafta sonra dolandırıldığını anlayan Ö.S., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İkinci kez dolandırmaya çalışınca polise yakalandılar

Olaydan 15 gün sonra zanlılar Ö.S. ile tekrar irtibata geçerek tekrar eşinin mağduriyetini bahane ederek yaşlı vatandaşı ikinci kez dolandırmaya kalktı. Caminin etrafına pusu atan polis ekipleri Cuma namazı çıkışı düzenledikleri operasyonla Ö.S.'den cami avlusunda 260 bin lira bulunan çantayı alan D.C., S.C. ve A.C'yi suçüstü yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirilirken, olayda şahısların kullandığı değerlendirilen telefonlara el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Çorum, Cami, Son Dakika

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