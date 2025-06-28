Dolandırıcılık Çetesine Operasyon: 23 Gözaltı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Çetesine Operasyon: 23 Gözaltı

28.06.2025 09:16
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Ankara'da kendilerini kamu görevlisi tanıtan dolandırıcılara operasyon düzenlendi, 17 tutuklandı.

Ankara merkezli 3 ilde kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılık çetesine düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Ankara'da yaşayan 10 vatandaşı arayarak "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz" diyerek mağdurları dolandırdığı ve kapıya gelen şüphelilerin maske ve şapka taktığı, bu şekilde kimliklerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler 10 mağdurdan para ve ziynet eşyası aldılar. Şüphelilerin izini süren ekipler Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa illerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınırken 17'si tutuklandı. Polisin şüpheli şahısları yakalaması sonucunda 255 bin dolar ve 4 milyon Türk Lirası para ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık Çetesine Operasyon: 23 Gözaltı - Son Dakika

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