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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada; bilişim sistemleri ile banka, kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan 6 yıl kesilmiş cezası aranan M.T.A adlı şahıs Dörtyol ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY