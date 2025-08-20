Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı

Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı
20.08.2025 09:33
Osmaniye'de 44 yıl hapis cezası bulunan A.K., polis operasyonuyla yakalandı.

Osmaniye'de hakkında dolandırıcılık suçundan 43 farklı dosyadan 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda, hakkında "Bilişim Sistemlerinin veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde zanlının, 43 farklı olaydan toplamda 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 89 bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. Osmaniye ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucu firari hükümlü, Adana'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, osmaniye, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
