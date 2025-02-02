Dolmuşçular Arasında Silahlı Kavga! - Son Dakika
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Dolmuşçular Arasında Silahlı Kavga!

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Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma yüzünden çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

02.02.2025 19:15
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Dolmuşçular arasında silahlı, bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Dolmuş şoförü kullandığı araçtan çıkardığı pompalı tüfekle ateş açıp bir başka dolmuşçuyu öldürdü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olayda dolmuş şoförlerinden birisinin tüfeği kullandığı dolmuştan çıkarıp ateş etmesi ise akıllara durgunluk verdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uydukent-Çarşı Merkez ile Özdilek-Çarşı Merkez arasında çalışan ve isimleri henüz öğrenilmeyen dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken taraflar bir birlerine saldırdı. Olayda iki şoförde karşılıklı bir birlerini saldırdılar.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler araçlar ardından mermi kovanı aradı.

Tüfeğin neden dolmuşta taşındığı belirsizliğini koruyor

Yaşanan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda kullanılan tüfeğin neden dolmuşta taşındığı ise belirsizliğini koruyor. Olayla ilgili çevrede büyük panik yaşanırken, olayın yaşandığı yolda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Polisin delilleri toplamasının ve incelemelerini tamamlamasının ardından bölgede trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolmuşçular Arasında Silahlı Kavga! - Son Dakika

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