Domaniç-İnegöl Dağ Yolu Kapatıldı - Son Dakika
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Domaniç-İnegöl Dağ Yolu Kapatıldı

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl dağ yolu ağır vasıta ve yaz lastiğiyle kapatıldı.

23.11.2024 19:54
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Domaniç- İnegöl dağ yolu ağır vasıtalara kapatıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç-İnegöl dağ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır vasıta araçların ve yaz lastiği ile seyreden sürücülerin geçişine kapatıldı.

Domaniç ve Tahta Köprü mevkilerinde görev yapan jandarma ekipleri, kış lastiği bulunmayan ve zincirsiz araçların yanı sıra ağır vasıta araçların geçişine izin vermiyor. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, bölgede görüş mesafesini düşürürken, trafikte aksamalara neden oldu. Karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü yolda, kurallara uymayan sürücüler nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Buna rağmen trafik akışı, kontrollü bir şekilde çift yönlü olarak sağlanıyor.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve araçlarını kış şartlarına uygun şekilde hazırlamaları yönünde uyarılarda bulundu. Domaniçli çocuklar karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

Domaniç-İnegöl Dağ Yolu Kapatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Domaniç-İnegöl Dağ Yolu Kapatıldı - Son Dakika

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