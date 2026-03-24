Domaniç\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde pazarcı kamyonetinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu Küçükköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Domaniç pazarından ayrıldıktan sonra akşam saatlerinde Tavşanlı istikametine seyir halinde olan H.K. (48) idaresindeki 09 KE 377 plakalı pazarcı kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan M.E.A. (18) ile M.A. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA