Domaniç'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

30.05.2026 09:26
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç ilçesi Hayme Ana Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bursa Caddesi yönünden Domaniç-Tavşanlı-İnegöl kara yoluna çıkış yapan S.U. yönetimindeki 16 BZU 027 plakalı otomobil ile kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan M.D. idaresindeki 43 ES 797 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 43 ES 797 plakalı otomobilde bulunan sürücü M.D. ile yolcular A.A.K. ve E.N. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Domaniç, Kütahya, Trafik

