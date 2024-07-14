Donald Trump'a suikast girişimi düzenlendi - Son Dakika
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Donald Trump'a suikast girişimi düzenlendi

Donald Trump\'a suikast girişimi düzenlendi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingde konuşma yaparken suikast girişimine maruz kaldı. Trump'ın yüzü ve kulağı kanlar içinde kaldı. Olay sonrasında Trump, destekçilerine 'iyiyim' mesajı verdi. Elon Musk ise olayla ilgili açıklama yaparak Trump'a destek olduğunu ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umduğunu belirtti.

14.07.2024 02:42
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ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a, düzenlediği mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişiminde bulunuldu.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingde konuşma yaptığı esnada patlama sesleri duyuldu. Trump'ın yüzünün ve kulağının kanlı olduğu görüldü. Olay yerinden ayrılan ve müdahale altına alınan Trump, destekçilerine "iyiyim" mesajı verdi.

Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Musk, Trump'ın suikast girişiminin olduğu videoyu paylaşarak "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum" dedi. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İHA

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