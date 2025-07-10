Dörtyol\'da Asker Uğurlama Konvoyunda Kaza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol Numuneevler Mahallesi Dede Korkut Parkı civarında yaşandı. Asker uğurlaması için oluşturulan konvoyda, kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY