 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dörtyol'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi

Dörtyol'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlamasında trafiği tehlikeye sokan 8 motosiklet sürücüsüne 101 bin 279 TL ceza yazıldı. Polis ekipleri, akrobatik hareketler ile gürültü yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren sürücüleri tespit etti. Motosiklet sürücülerine yüksek miktarda cezai işlem uygulandı ve bir motosiklet trafikten men edildi.

Dörtyol\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar
16.01.2024 - 09:32,
Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlamasında trafiği tehlikeye sokan 8 motosiklet sürücüsüne 101 bin 279 TL ceza yazıldı.

Dörtyol ilçesinde geçtiğimizde günlerde gerçekleştirilen asker uğurlamasında motosiklet sürücüsü otobüsün önünü keserek tehlikeli anlar yaşatmıştı. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, akrobatik hareketler ile gürültü yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren 8 motosiklet sürücüsü tespit edildi. Motosiklet sürücülerine; 101 bin 279 TL cezai işlem uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Motosiklet, Hatay, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
04:33 İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:47:01. #1.13#
SON DAKİKA: Dörtyol'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement