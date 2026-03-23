Dost Ateşi ile Öldü

23.03.2026 13:52
İsrail ordusu, Ofer Moskowitz'in dost ateşi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, dün Yukarı Celile bölgesinde Hizbullah saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İsrailli sivil Ofer Moskowitz'in dost ateşi sonucu öldüğünü bildirdi.

İsrail'in Yukarı Celile bölgesinde dün düzenlenen Hizbullah saldırısında öldüğü açıklanan Ofer Moskowitz'e ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Yukarı Celile bölgesinde meydana gelen olayda Moskowitz'in Hizbullah'tan gelen roket saldırısı sonucu değil, dost ateşi nedeniyle öldüğünü bildirdi.

"Top mermilerinin açısı yanlış hesaplanmış"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, "Bu çok üzücü bir olaydır. Ofer Moskowitz, tamamen vatandaşları korumayı amaçlayan bir operasyon sırasında kendi güçlerimizin ateşi sonucu hayatını kaybetti" dedi.

IDF açıklamasında, "İlk inceleme bulguları, Moskowitz'in Güney Lübnan bölgesinde görev yapan kuvvetlere destek amacıyla gerçekleştirilen topçu ateşi sonucu öldüğünü gösterdi. Ailesi bu konuda bilgilendirildi. Komutan, olay sırasında planlama ve ateşin uygulanmasında bir dizi ciddi operasyonel hata ve eksikliğin ortaya çıktığını belirtti. Top mermilerinin açısı yanlış hesaplanmış ve gerekli prosedürlere uygun olarak kullanılmamıştı. Bu nedenle, 5 mermi düşman hedefleri yerine Misgav Am sırtlarına isabet etti" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Yukarı Celile bölgesine dün Hizbullah tarafından tanksavar füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA), saldırının ardından iki aracın yandığını ve araçlardan birinden cansız beden çıkarıldığını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, İsrail, Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
