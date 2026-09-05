Dover'da göçmen karşıtı eylemde yollar kapandı, 6,5 km trafik oluştu - Son Dakika
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Dover'da göçmen karşıtı eylemde yollar kapandı, 6,5 km trafik oluştu

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İngiltere'nin Dover kentinde maskeli göstericiler, göçmenlik karşıtı protesto sırasında Dover Limanı'na giden yolları kapatarak yaklaşık 6,5 kilometrelik araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Feribot seferleri ve nakliye taşımacılığı aksarken, polis göstericilere müdahale etti ve yollar yeniden açıldı.

İngiltere'nin Dover kentinde göçmenlik karşıtı protesto düzenleyen maskeli göstericilerin Dover Limanı'na giden yolları kapatması sonucu bölgede trafik aksarken, yaklaşık 6,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İngiltere'nin Dover kentinde göçmenlik karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, ülkenin en işlek feribot limanlarından Dover Limanı'na giden yolları kapattı. Eylem nedeniyle bölgede trafik saatlerce aksarken, yaklaşık 6,4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Siyah kıyafetler giyen ve yüzlerini maskelerle kapatan göstericiler, yasa dışı göçü protesto ederek "Botları durdurun" sloganları attı. Limana ulaşımı sağlayan yolların kapanması nedeniyle feribot seferleri ve nakliye taşımacılığı da aksamalardan etkilendi.

Dover Limanı yetkilileri, bölgedeki trafiğin kamu düzenine ilişkin yaşanan sorun nedeniyle durdurulduğunu ve polisin göstericilere müdahale ettiğini açıkladı. Polis, daha sonra protestoculara Dover Tren İstasyonu'na kadar eşlik etti. Feribot işletmecisi P&O Ferries ise Dover Limanı'na girişlerin yeniden açıldığını duyurdu.

İngiltere hükümeti protestoyu kınarken, eylemin barışçıl protesto sınırlarını aştığını bildirdi. İktidardaki İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Barışçıl protesto hakkı demokrasimiz için temel bir unsurdur ancak Dover'deki tutumu ve ulaşım alanında neden olduğu aksaklıkları kınıyoruz. Bugünkü olaylardan etkilenen kişilerin huzursuzluklarını anlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dover, daha önce de yasa dışı göç karşıtı protestolara sahne olmuştu. İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden küçük teknelerle ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısının geçen yıl 40 bini aştığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

İngiltere, 3. Sayfa, Göçmen, Trafik, Ulaşım, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dover'da göçmen karşıtı eylemde yollar kapandı, 6,5 km trafik oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dover'da göçmen karşıtı eylemde yollar kapandı, 6,5 km trafik oluştu - Son Dakika
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