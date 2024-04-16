Down Sendromlu Genç Oğuzhan'ın Gasp Edilen Telefonu Polis Tarafından Teslim Edildi - Son Dakika
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Down Sendromlu Genç Oğuzhan'ın Gasp Edilen Telefonu Polis Tarafından Teslim Edildi

Down Sendromlu Genç Oğuzhan\'ın Gasp Edilen Telefonu Polis Tarafından Teslim Edildi

Edirne'de yaşayan Down sendromlu genç Oğuzhan Akman'ın cep telefonu ve parasını gasp eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis, gasp edilen telefonu bulup Oğuzhan'a teslim etti. Olayın ardından Oğuzhan'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Şüphelinin daha önce de 3 engelli vatandaşı gasp ettiği ortaya çıktı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğuzhan'ın babası ve çevre esnaf, polis ekiplerine teşekkür etti.

16.04.2024 16:31
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Bütün Edirneli vatandaşların ve esnafların gönlünde taht kuran Down sendromlu genç Oğuzhan Akman'ın parasını ve cep telefonunu gasp eden şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, Akman'a telefonunu teslim etti. Engelli genç Akman'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Olay, Edirne Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Akman, dışarda tek başına olduğu esnada bir süre tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi. Daha sonra kimsenin olmadığı Darü'l-Hadis Camii yakınlarında Down sendromlu Oğuzhan Akman'ı tek başına bir köşede sıkıştıran hırsızlık şüphelisi Can Ç., engelli gencin cep telefonunu ve cebindeki bütün parasını gasp etti. Büyük korku yaşayan engeli genç Oğuzhan Akman yardım istemek için vatandaşların yanına koştu ve polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Can Ç.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Engelli gençten şüphelinin eşkali hakkında bilgi edinen polis, çevredeki kameraları tek tek inceleyerek kısa süre içerisinde gasp şüphelisi Can Ç.'yi tespit etti. Daha sonra ekipler, şüphelinin yerinin belirledi ve vicdansız hırsızı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Can Ç., engelli genç Oğuzhan Akman'ın telefonunu sattığını söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu cep telefonu bulunarak, özel genç Oğuzhan Akman'a İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teslim edildi. Öte yandan, daha önce de özel bireyleri gözüne kestiren hırsızın, 3 engelli vatandaşı daha gasp ettiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Can Ç., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Emniyetimiz sağ olsun çok kısa süre içerisinde bu olayı çözdüler"

Oğuzhan Akman'ın babası Yüksel Akman, "Ben Edirne'mizde böyle olayların yaşanmasından dolayı çok rahatsızlık duyuyorum. Benim oğlum yüzde 70 engelli olmasına rağmen onun bile başına böyle bir şey geldiği için gerçekten çok üzülüyorum. Emniyetimiz sağ olsun çok kısa süre içerisinde bu olayı çözdüler ve oğlumun mağduriyetini giderdiler. Polisler oğlumun gasp edilen telefonunu bir gün içerisinde teslim ettiler. Bu açıdan emniyet teşkilatımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum, bizi hiç mağdur etmediler" dedi.

"Allah polisimizin ve askerimizin ayağına taş değdirmesin"

Edirneli esnaf Erdal Akgün, "Oğuzhan'ımız bu bölgenin çiçeğidir ve bütün dükkanlar Oğuzhan'ındır. Bizim de çok sevdiğimiz Oğuzhan kardeşimiz dün cebindeki paraları bize gösterdi ve harçlığı olduğu için çok mutluydu. Bizler de kendisine bayram harçlığı vermiştik. Devamlı burada bütün esnaf tarafından sevilen ve sahip çıkılan bir evladımız, Tunca Nehri kenarında iken insana ve insanlığa yakışmayan bir şahıs tarafından hem cüzdanındaki parası hem de telefonu alınıyor. İlk olarak bizim dükkanımıza geldi ve çok kötü durumdaydı, çok üzgündü. Bizler de burada kendisine üzülmemesini söyledik ve motive etmeye çalıştık. Babasına haber verdik ve babası geldi oğlunun yanına. Oğuzhan üzüntüden durduğu yerde duramıyordu. Daha sonra babasıyla birlikte emniyette gidip şikayetçi oldular. 24 saat içerisinde polis ekipleri tarafından Oğuzhan'ın telefonunu gasp eden şüphelinin bulunması ve kardeşimizin telefonunu teslim edilmesi bizleri çok mutlu etti. Biz Oğuzhan'ı çok seviyoruz. Çok kısa süre içerisinde Oğuzhan'ın telefonunu bulup teslim eden Edirne polisimize sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah polisimizin ve askerimizin ayağına taş değdirmesin" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Down Sendromlu Genç Oğuzhan'ın Gasp Edilen Telefonu Polis Tarafından Teslim Edildi - Son Dakika

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