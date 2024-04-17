Down sendromlu genci gasp edilmişti: Telefonuna kavuştu, mutluluğu gözlerinden okundu
Hırsızlık şüphelisi daha öncede engellileri gasp etmiş: Serbest bırakıldı
EDİRNE - Bütün Edirneli vatandaşlar ve esnafların gönlünde taht kuran Down sendromlu genç
Oğuzhan Akman'ın parasını ve cep telefonunu gasp eden şüpheli yakalayan polis ekipleri Akman'a telefonunu teslim etti. Engelli genç Akman'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.
Olay, Edirne Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Akman, dışarda tek başına olduğu esnada bir süre tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi.
Daha sonra kimsenin olmadığı Dar'ül Hadis Camii yakınlarında Down sendromlu Oğuzhan A'yı tek başına sıkıştıran hırsızlık şüphelisi Can Ç. engelli gencin cep telefonunu ve cebindeki bütün parasını gasp etti.
Büyük korku yaşayan engeli genç Oğuzhan A. yardım istemek için vatandaşların yanına koştu ve polise ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Can Ç'yi bulmak için çalışma başlattı.
Engelli gençten şüphelinin eşkali hakkında bilgi edinen polis, çevredeki kameraları tek tek inceleyerek kısa süre içerisinde vicdansız gasp şüphelisi Can Ç'yi tespit etti.
Daha sonra ekipler, şüphelinin yerinin belirledi ve vicdansız hırsızı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli Can Ç. engelli genç Oğuzhan Akman'ın telefonunu sattığını söyledi.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu cep telefonu bulunarak, özel genç Oğuzhan A'ya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teslim edildi. Öte yandan, daha önce de özel bireyleri gözüne kestiren vicdansız hırsız,3 engelli vatandaşı daha gasp ettiği ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Can Ç. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Emniyetimiz sağ olsun çok kısa süre içerisinde bu olayı çözdüler"
Oğuzhan Akman'ın babası Yüksel Akman, "Ben Edirne'mizde böyle olayların yaşanmasından dolayı çok rahatsızlık duyuyorum. Benim oğlum yüzde 70 engelli olmasına rağmen onun bile başına böyle bir şey geldiği için gerçekten çok üzülüyorum. Emniyetimiz sağ olsun çok kısa süre içerisinde bu olayı çözdüler ve oğlumun mağduriyetini giderdiler. Polisler oğlumun gasp edilen telefonunu bir gün içerisinde teslim ettiler. Bu açıdan emniyet teşkilatımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum, bizi hiç mağdur etmediler.
"Allah polisimizin ve askerimizin ayağına taş değdirmesin"
Edirneli esnaflardan Erdal Akgün, "Oğuzhan'ımız bu bölgenin çiçeğidir ve bütün dükkanlar Oğuzhan'ındır. Bizim de çok sevdiğimiz Oğuzhan kardeşimiz dün cebindeki paraları bize gösterdi ve harçlığı olduğu için çok mutluydu. Bizlerde kendisine bayram harçlığı vermiştik. Devamlı burada bütün esnaf tarafından sevilen ve sahip çıkılan bir evladımız, Tunca Nehri kenarında iken İnsana ve insanlığa yakışmayan bir şahıs tarafından hem cüzdanındaki parası hem de telefonu alınıyor. İlk olarak bizim dükkanımıza geldi ve çok kötü durumdaydı, çok üzgündü. Bizlerde burada kendisine üzülmemesini söyledik ve motive etmeye çalıştık. Babasına haber verdik ve babası geldi oğlunun yanına. Oğuzhan üzüntüden durduğu yerde duramıyordu. Daha sonra babasıyla birlikte emniyette gidip şikayetçi oldular. 24 saat içerisinde polis ekipleri tarafından Oğuzhan'ın telefonunu gasp eden şüphelinin bulunması ve kardeşimizin telefonunu teslim edilmesi bizleri çok mutlu etti. Biz Oğuzhan'ı çok seviyoruz. Ben çok kısa süre içerisinde Oğuzhan'ın telefonunu bulup teslim eden Edirne polisimize sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah polisimizin ve askerimizin ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.
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