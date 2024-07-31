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Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cadde ortasında trafiği tehlikeye sokarak drift atan sürücüye para cezası uygulayan ekipler, ehliyetine ise el koydu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde yaşandı. Bir otomobilin cadde ortasında trafiği tehlikeye sokarak drift attığı ihbarını alan polis ekipleri, mahallede araştırma yaptı. Aracın plakasını belirleyen ekipler, kısa sürede sürücüye ulaştı. Sürücüye idari para cezası uygulayan ekipler, ehliyetine ise 2 ay el koydu.