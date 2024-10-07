Drift Atan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza

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Yol ortasında dakikalarca drift attı...33 bin lira ceza yedi, 2 ay ehliyetine el konuldu

BURSA - Bursa'da bir sürücü Tofaş marka Şahin aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken, ekipler trafik magandasına kısa sürede ulaştı. Sürücüye 33 bin lira idari ceza uygulandı, ehliyetine ve aracına ise 2 ay el konuldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bir Tofaş marka Şahin otomobiliyle yol ortasında dakikalarca drift atan bir sürücü, o anları arkadaşına kayıt aldırdı. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye görüntülerden ulaşan ekipler, otomobil sahibi sürücüye 33 bin lira idari ceza uygularken, araca ve ehliyetine ise 2 ay el koydu.