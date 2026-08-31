Drift Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Drift Atan Sürücüye Ceza

Drift Atan Sürücüye Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da drift atan ve alkollü yakalanan sürücüye 167 bin TL ceza ve 8 ay ehliyet cezası verildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle drift atan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, aracının hararet yaparak stop etmesi sonucu yakalandı. 0,99 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 167 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

Olay, Gazipaşa Toptancı Hali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D. idaresindeki 07 NF 769 plakalı TOFAŞ marka otomobille hal içerisinde drift atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, aşırı zorlanma nedeniyle hararet yaparak stop etti.

Ehliyetine 8 ay el konuldu

Aracını yeniden çalıştıramayan V.D., polis ekiplerince yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. V.D.'ye alkollü araç kullanmak ve drift atmak nedeniyle toplam 167 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine ise alkollü araç kullanmaktan 6 ay, drift atmaktan 2 ay olmak üzere toplam 8 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drift Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

11:58
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
10:55
Girne’deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:41
Kimseye satamıyor 8 yıldır bindiği Mercedes’le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 12:23:32. #7.12#
SON DAKİKA: Drift Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement