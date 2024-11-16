Drift Atan Sürücüye Ceza Kesildi

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Kamyonetle drift attı, cezadan kurtulamadı

KAYSERİ - Kayseri'de kamyonetle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; bir aracın drif atarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; araç tespit edilerek yakalandı. Araç sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi, sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.