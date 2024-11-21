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Drift Paylaşımı Cezaya Neden Oldu

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Sakarya'da sürücü, sosyal medyada drift yaparken yakalandı ve 45 bin 300 TL ceza aldı.

21.11.2024 11:55
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Hava olsun diye attığı drift, 45 bin liralık yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde attığı drifti sosyal medya hesabı üzerinden 'hayat cesurları sever' notu ile paylaşan sürücü polisten kaçamadı. Sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanan şahsa 45 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobili ile drift atan sürücü videolarını da sosyal medya hesabı üzerinden 'hayat cesurları sever' notu ile paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Sürücü R.T.A., drift attığı 54 TA 809 plakalı BMW marka otomobil ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sürücüye 'drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL ve 'sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullanmak' maddesinden ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

Drift Paylaşımı Cezaya Neden Oldu
Kaynak: İHA

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